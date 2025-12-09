Дорожная полиция - о последствиях невнимательности на дороге - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана выступил с обращением к водителям, подчеркнув роль ответственности в обеспечении безопасности на дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в обращении говорится, что ответственность на дороге - ключевое условие безопасности.

«Безопасность дорожного движения обеспечивается не только соблюдением правил, но и чувством взаимной ответственности всех участников движения. Даже пешеходы, соблюдающие правила, ожидающие перехода, стоящие на обочине и демонстрирующие правильное поведение, порой могут столкнуться с риском из-за невнимательности других», - отмечается в сообщении ЦИУТ.

В Центре подчеркнули, что аварии, происходящие в результате управления транспортным средством на высокой скорости или недостаточного контроля за дорогой, часто приводят к тяжелым последствиям. В таких случаях пешеходу обычно не удается избежать опасности, и лишь в редкие моменты быстрая реакция и правильное решение, принятое за секунды, позволяют человеку защитить себя.

ЦИУТ призывает:

Водителей - быть более внимательными и ответственными.

Пешеходов - двигаться в соответствии с правилами.

«Не будем забывать, что безопасность на дорогах начинается с обдуманных и верных решений каждого из нас», - заключили в Центре интеллектуального управления транспортом.