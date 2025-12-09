МВД призвало граждан не верить предложениям о заработке и страховках

Наблюдаются случаи вмешательства в банковские карты граждан с использованием различных киберметодов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что передача конфиденциальных данных, размещенных на банковской карте, неизвестным лицам приводит к финансовым потерям и возникновению кредитных обязательств.

«В случае передачи неизвестным лицам кода CVV/CVC, OTP-кода, отправленного посредством SMS, логина и паролей, необходимых для доступа к другим вашим системам, а также ПИН-кода карты, денежные средства со счета, либо кредитные средства (при отсутствии собственных средств на счету) могут быть похищены».

МВД в очередной раз рекомендует гражданам быть внимательными к подозрительным звонкам с предложениями, касающимися привлекательных заработков, страхования, визовых вопросов, укрепления банковских счетов или оплаты по вкладам:

«Категорически не передавайте свои личные банковские данные неизвестным лицам, опасность реальна».