Взрыв в Сабунчинском районе Баку привёл к травмам и ожогам - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва в Баку пострадали два человека.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что сегодня около 10:00 в Республиканский Центр скорой и неотложной медицинской помощи был зарегистрирован вызов в связи со взрывом на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района.

На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Бригада госпитализировала одного пострадавшего с диагнозом ожоги различных частей тела в Ожоговый центр, а другого человека с диагнозом травма и ожог — в Сабунчинский медицинский центр.

11:30

В Баку произошел взрыв в жилом доме.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС поступил звонок о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.

На место происшествия выехали отряды Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.