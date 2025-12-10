В Баку оштрафованы некоторые рестораны - ФОТО - ВИДЕО

В Наримановском районе Баку оштрафованы объекты, не соблюдающие нормы бытового шума.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что сотрудники Управления полиции Наримановского района в ночное время суток провели проверку в кафе, ресторанах, развлекательных центрах и других объектах общественного питания, функционирующих по различным адресам на территории района.

В результате было выявлено, что несколько ресторанов грубо нарушили требования действующего законодательства, касающиеся бытового шума после 00:00.

На этих объектах общественного питания была прекращена трансляция громкой музыки, с владельцами объектов проведены профилактические беседы. В отношении этих лиц были составлены административные протоколы.

Их также предупредили, что в случае повторения подобных случаев будут приняты более строгие меры.