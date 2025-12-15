Польша может передать Украине до восьми истребителей МиГ-29

Польша может передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые польские ВВС выведут из эксплуатации до конца этого декабря.

Об этом в интервью телеканалу TVN24 сообщил польский замминистра обороны Цезарий Томчик, передает ТАСС.

«Польша рассматривает возможность передать Украине несколько самолетов МиГ-29, которые к концу года должны быть выведены из состава [польских] военно-воздушных сил», - сказал он, добавив, что «речь идет о 6-8 машинах».

Томчик подчеркнул, что передача Украине такого количества самолетов не повлияет на оперативные возможности польских ВВС.

10 декабря генштаб польской армии сообщил о возможности передачи Украине выслуживших свой ресурс МиГ-29 в обмен на украинские ракетные технологии. Тогда количество МиГ-29, готовых для передачи Украине, не называлось.

По данным ТVN24, общее количество МиГ-29 польских ВВС, которые будут выведены из эксплуатации до конца декабря, составляет 14 машин.