Массовое отравление в Подмосковье: десятки пострадавших, есть погибшие

Более 40 человек попали в больницу после отравления в пансионате в городе Видное.

Об этом сообщает подмосковный СК в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что после массового отравления в заведении три человека не выжили. Всего в пансионате были 73 человека.

В СК рассказали, что осмотрели здание, изъяли необходимые документы и взяли образцы продуктов и посуды. Сейчас следователи допрашивают постояльцев и руководство пансионата, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.

Источник: Газета.ру