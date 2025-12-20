Зеленский: выборы на временно оккупированных территориях Украины проводиться не будут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на временно оккупированных Россией украинских территориях проводиться не будут.

Об этом глава государства сказал в ходе совместной с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что на неконтролируемых Украиной территориях невозможно обеспечить честный и демократический избирательный процесс. По его словам, Россия традиционно сначала объявляет нужный ей результат, а уже потом "подсчитывает голоса", что делает невозможным проведение реальных выборов.

"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться - так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает уже голоса", - отметил Зеленский.

Говоря о предстоящих выборах в Украине в целом, президент отметил, что ключевыми остаются два вопроса - безопасность и законодательство. Он подчеркнул, что во время войны изменения в законодательство теоретически возможны, однако именно вопрос безопасности является определяющим и первоочередным.

Источник: РБК-Украина