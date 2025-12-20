Впервые человек на инвалидной коляске совершил суборбитальный полет

Компания Blue Origin завершила очередной коммерческий суборбитальный полет, в состав экипажа корабля впервые вошел человек на инвалидной коляске. Трансляция велась в Х.

Старт ракеты New Shepard с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 09:15 по времени Восточного побережья США (17:15 мск). Полет продлился порядка 10 минут, корабль достиг высоты 100 км над уровнем моря, члены экипажа несколько минут находились в состоянии невесомости. Затем капсула успешно приземлилась.

В состав экипажа миссии NS-37 вошли шесть человек, среди них инженер Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. В 2018 году она попала в аварию и серьезно повредила спинной мозг. Вместе с ней суборбитальный полет совершили инвесторы Джоуи Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, предприниматель Нил Милч и специалист в области компьютерных технологий Джейсон Стэнселл.

Blue Origin была основана предпринимателем Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей. Кроме того, Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 000 за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается. Всего за время действия программы полет совершили более 80 человек.

Источник: ТАСС