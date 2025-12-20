Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января

США могут вновь столкнуться с шатдауном в конце января.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине.

Он допустил, что тридцатого января может начаться забастовка, и работа правительства будет приостановлена. Американский лидер уточнил, что договоренности по бюджеты упираются в медицинские расходы — демократы и республиканцы имеют разногласия по этому вопросу.

«Потому что демократов полностью контролируют страховые компании. Они просто остановят правительство», — сказал он.

Источник: Lenta.ru