В пансионате в России отравились 30 человек, есть погибшие

В пансионате, расположенном в Ленинском районе Московской области, отравились 30 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

В результате инцидента один человек погиб, 27 человек госпитализированы.

В заявлении, опубликованном на Telegram-канале министерства, говорится, что состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести и тяжёлое.

Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.