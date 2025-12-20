Билл Клинтон обнимает Майкла Джексона: ФБР опубликовало новые фото по делу Эпштейна
ФБР США приступило к публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в совращении малолетних.
Материалы размещены на официальном сайте ведомства.
Так, фотография Билла Клинтона и Майкла Джексона была обнародована в рамках публикации документов по делу скандального финансиста.
На снимке заметно, как Клинтон обнимает за плечо Джексона. В компании также присутствует темнокожая женщина и трое несовершеннолетних детей.
Также среди опубликованных снимков фигурирует фото Билла Клинтона в бассейне с осуждённой за торговлю людьми Максвелл.
На фото с Клинтоном попали также музыкант Мик Джаггер и актриса Дайана Росс.
Также сообщается, что сам Эпштейн в комнате видеонаблюдения держал портрет Клинтона в платье Левински.
CBS уточняет, что это только часть данных. Полная публикация Министерством юстиции документов по делу Джеффри Эпштейна может занять "пару недель".
Круг общения Эпштейна включал множество известных персон, в том числе действующих и бывших высокопоставленных лиц из разных стран, крупных предпринимателей и звезд. После его смерти в тюремной камере в августе 2019 года, уголовное дело в отношении него было прекращено.
Как стало известно накануне, фото основателя Microsoft Билла Гейтса было снова обнаружено в материалах по делу Эпштейна.
Источник : KP