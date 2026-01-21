Мировая спортивная элита соберется в Баку: Продолжается регистрация на SportAccord Convention 2026

C 24 по 28 мая этого года Баку примет одно из самых престижных спортивных событий мира SportAccord Convention 2026.

В настоящее время продолжается этап «Early Bird» (ранняя регистрация), который предоставляет участникам возможность зарегистрироваться на наиболее выгодных и специальных условиях до 31 января.

SportAccord - это единственная глобальная организация, объединяющая международные спортивные федерации, как Олимпийские, так и неолимпийские. Ежегодная SportAccord Convention является ключевой международной платформой, собирающей мировую спортивную элиту - руководителей международных федераций, членов Международного олимпийского комитета, ведущих вещателей и технологические компании.

SportAccord Convention 2026 в Баку будет проходить в современных и престижных локациях - Бакинском Конгресс-центре и Центре Гейдара Алиева.

SportAccord предоставляет возможность не только международным делегатам, но и азербайджанским спортивным федерациям, руководителям клубов, специалистам по спортивному маркетингу и медиа, а также молодым спортивным лидерам установить прямой контакт с мировой спортивной элитой.

Отметим, что этап ранней регистрации - «Early Bird» - продолжается до 31 января.

Участники, зарегистрировавшиеся на этом этапе, могут воспользоваться специальными скидками для участия в Конвенции. Кроме того, для местных компаний и организаций доступны возможности партнерства и выставочного участия - это уникальная платформа для представления своего бренда перед мировой спортивной элитой и установления международного сотрудничества.

В 2026 году внимание мировой спортивной элиты будет сосредоточено на Баку - подробная информация и регистрация доступна по ссылке www.sportaccord.sport/2026-conv/

