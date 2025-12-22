Албания определилась с участником и песней для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Албания определилась с участником на 70-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в мае 2026 года в Вене.

Победителем национального албанского отбора Festivali i Këngës стал Alis с песней «Nân», набрав 152 балла и обойдя конкурентов.

Композиция «Nan» - поп-баллада на албанском языке, посвящённая любви и семейным ценностям. Отметим, что Alis уже известен публике после участия в X Factor Albania и предыдущих фестивалях.

Песня «Nan» станет официальной заявкой Албании на конкурс «Евровидение 2026», от участия в котором отказались пять стран.

