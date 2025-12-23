Мамедъяров сыграл в Мумбаи

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров принял участие в Глобальной шахматной лиге, прошедшей в Мумбаи.

Он выступал за команду Upgrad Mumba Masters, за которую также играли француз Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со, представитель Ирана Бардия Данешвар и индийские шахматистки Хампи Конеру и Хакира Дронавали. В лиге принимали участие шесть команд, игравшие в два круга. Шахрияр из десяти проведенных партий выиграл в четырех, столько же раз сыграл вничью и дважды проиграл.

Upgrad Mumba Masters набрал 12 очков и занял пятое место, не сумев пробиться в четверку команд, которая продолжит борьбу в плей-офф.