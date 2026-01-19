Азербайджан на зимних Олимпиадах. Как это было?

Осталось не так много времени до начала зимних олимпийских игр 2026 года.

Столицей этих красочных соревнований, а вернее, столицами (игры пройдут сразу в двух городах) станут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. В отличии от летних игр, в зимних азербайджанские спортсмены пока еще ни разу не сумели обрадовать нас медалями. На это есть веские причины. Зимние дисциплины пока у нас не особо развиты, они лишь начали свой путь становления. А те, кто ранее представлял страну на международной арене не всегда имел возможность тренироваться в Азербайджане. Теперь же, дела обстоят иначе. Туристический центр «Шахдаг», а также Ледовая арена открыли для нас что-то новое. То, что когда-то казалось чем-то немного отдаленным. Теперь же, можно не только отдохнуть, наслаждаясь зимней спортивной практикой. Отныне, мы имеем возможность начать тут и свой профессиональный путь, что даст нам в будущем шанс бороться с устоявшимися в этом ремесле спортивными державами. Ярким тому подтверждением является недавнее проведение в «Шахдаге» международных соревнований по горнолыжному спорту.

Они состоялись тут впервые. В них приняла участие и представительница Азербайджана Анастасия Папатома, которая также выступит и на предстоящей Олимпиаде. Помимо нее страну на играх представит также фигурист Владимир Литвинцев. Он уже имеет олимпийский опыт. Однако, мы к этому еще вернемся. Сегодня нам бы хотелось вспомнить тех, кто ранее представлял Азербайджан на зимних Олимпиадах, каких результатов добились эти спортсмены. Но, обо всем по порядку.

Впервые страна была представлена на зимней Олимпиаде в 1998 году. На играх в японском Нагано выступило 4 спортсмена. Все они были фигуристами. Инга Родионова и Александр Онищенко выступали в паре, а Юлия Воробьева и Игорь Пашкевич – в индивидуальной программе. Пашкевич являлся мастером спорта СССР международного класса, был серебряным призёром чемпионата Европы, выступая за Россию (1996), а также чемпионом мира среди юниоров (1990). За Азербайджан он начал выступать в 1997 году. Олимпиада выдалась не особо удачной. Игорь занял 16 место. После окончания карьеры он работал тренером в США. Его жизнь трагически оборвалась в Майами в 2016 году.

Заняла аналогичное место в индивидуальной программе и Юлия Воробьева. Что же касается парных выступлений, то Родионова и Анищенко заняли 18 место среди 20 пар участников.

Прошло 4 года. На играх в американской Солт-Лейк-Сити Азербайджан вновь был представлен четырьмя участниками, трое из которых были фигуристами. Знаменосцем той команды на Церемонии открытия был Сергей Рылов. Ранее представлявший Россию спортсмен, готовился к играм на Аляске под руководством Игоря Пашкевича. На главных соревнованиях он в короткой программе выполнил каскад из двойного флипа и тройного тулупа, а также двойной аксель. Итог – 24 место среди 28 фигуристов. Семнадцатое место на этих играх заняла представлявшая Азербайджан пара Кристин Фрейзер - Игорь Луканин. Кристин ранее выступала за США, а Луканин – за Германию. Ранее Луканин выступал за Азербайджан в паре с другой американкой Дженни Дарлен. Пара с Фрейзер образовалась в 2000 году.

В последствии они стали единственными представителями нашей страны на зимней Олимпиаде 2006 года в Турине, где заняли 19 место. Что же касается четвертого участника игр в Солт-Лейк-Сити, то им был горнолыжник Эльбрус Исаков, не сумевший пройти квалификацию в слаломе. Именно в горнолыжном спорте Азербайджан был представлен на Зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. В мужском зачете это был Седрик Ноц, а в женском – Гайя Бассари Антивари. Выступавший за Азербайджан швейцарец Ноц занял 72 место в гигантском слаломе (уступив лидеру в сумме 28,15 секунд). Гайя Бассани Антивари готовилась к тем играм в Италии. Показать хороший результат в гигантском ей не удалось. Она заняла лишь 57 место, отстав от лидирующей позиции на 29, 76 секунд.

Это была не единственная Олимпиада, в которой Антивари выступала за Азербайджан. Она вошла в состав сборной и четыре года спустя в Сочи. Там страну представляли 4 спортсменов в 2 видах спорта. Наряду с Гайей туда квалифицировались горнолыжник Патрик Брахнер и танцевальная пара (фигурное катание) Юлия Злобина - Алексей Ситников. Антивари не вышла на соревнования по гигантскому слалому, желая сосредоточиться на выступлении на слаломе, где не сумела стартовать. Брахнер же стал 53-м в гигантском слаломе.

Пара Злобина – Ситников, завоевавшая лицензию на игры по итогам чемпионата мира в Канаде выступила под руководством тренера Игоря Луканина, того самого фигуриста, который выступал за нашу страну в Турине. В короткой программе пара заняла 14-е место, а в произвольной стала 11-й. Итоговый результат (148.63 балла) расположил их на 12 месте. Патрик Брахнер стал единственным представителем Азербайджана на играх 2018 года в южно-корейском Пхёнчхане. Старт в слаломе у представлявшего нашу страну австрийского горнолыжника не задался. В итоге Азербайджан принимал участие на играх лишь 25 секунд. Одиночное фигурное катание стало единственной дисциплиной, где был представлен Азербайджана на играх в Пекине 4 года назад. Представительница прекрасного пола Екатерина Рябова заняла в короткой программе 16 место, а по итогам произвольной стала 15-й, набрав в сумме 179,97 баллов. В мужском зачете Владимир Литвинцев откатал короткую программу на 84,15 баллов, выйдя в финал, где в произвольной набрал 155,04 балла, заняв итоговое 18 место. Он выступил даже несмотря на травму, показав настоящий характер. Теперь же уроженец России, выступающий за Азербайджан с 2018 года готовится достойно выступить на своей второй Олимпиаде.

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЦЕВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИГУРИСТ

«Ставлю задачу откатать две чистые программы, а дальше будь что будет. Настрой положительный».

Хороший настрой на Олимпийские игры 2026 года и у горнолыжницы кипрского происхождения Анастасии Папатомы, которая около года представляет Азербайджан в дисциплине слалом.

АНАСТАСИЯ ПАПАТОМА

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОРНОЛЫЖНИЦА

«Мой подготовительный процесс выстроен на основе высококачественной и непрерывной программы. Наряду с регулярными тренировками я прошла специальный этап подготовки в Шахдаге».

Предстоящие сразу в двух итальянских городах зимние игры четырехлетия пройдут с 6 по 22 февраля. Остается пожелать удачи нашим спортсменам и верить в то, что уже спустя несколько лет мы сможет наслаждаться выступлениями своих местных воспитанников, которые продолжат этот нелегкий путь - путь к вершинам зимней стихии, манящей своей красотой и загадочностью.

Эмин Ахмедов