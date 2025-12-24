МИД Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Президента Ильхама Алиева с днем рождения.
Поздравление было опубликовано на официальной странице министерства в социальной сети X.
В публикации говорится:
«Сегодня день рождения Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего, господина Ильхама Алиева, который решительно трудится на благо развития нашей страны и защиты интересов нашего народа.
Мы искренне поздравляем господина Президента и желаем ему дальнейших успехов в его целенаправленной деятельности, направленной на развитие нашей страны.
С днем рождения, господин Президент!»
Bu gün, ölkəmizin inkişafı və xalqımızın mənafelərinin qorunması yolunda əzmlə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin doğum günüdür.
Cənab Prezidenti səmimi-qəlbdən təbrik edir və ölkəmizin inkişafına yönəlmiş… pic.twitter.com/TKVi8Wtzoo — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 24, 2025