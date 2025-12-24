Новые файлы по делу Эпштейна: Трамп не менее восьми раз летал на его частном самолете

В последней партии файлов по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США, есть переписка с обсуждением американского президента, имя Трампа есть также в упоминаниях о записях полетов, связанных с частным самолетом Эпштейна.

В файлах есть электронное письмо от 8 января 2020 года, в котором помощник прокурора Южного округа Нью-Йорка написал, что, согласно данным о полетах, президент Дональд Трамп "путешествовал на частном самолете Эпштейна гораздо чаще, чем сообщалось ранее (или чем нам было известно)". Трамп был указан в качестве пассажира "по крайней мере восьми рейсов в период с 1993 по 1996 год, включая по крайней мере четыре рейса, на которых также присутствовала Гислейн Максвелл, пишет Euronews.

Министерство юстиции, которое по закону обязано обнародовать документы в соответствии с Законом о прозрачности дела Эпштейна, признало, что в последней партии обнародованных документов, которая состоит из 30 тысяч страниц, есть несколько упоминаний о Трампе, и заявило, что некоторые из них содержат "неправдивые и сенсационные утверждения".

"Некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные утверждения в адрес президента Трампа, которые были представлены в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Чтобы было ясно: эти утверждения являются необоснованными и ложными, и если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа", - говорится в заявлении.

Сообщается, что среди файлов есть рукописное письмо, подписанное "Дж. Эпштейном", адресованное осужденному за сексуальные преступления Ларри Нассару, и в нем содержатся грубые высказывания в адрес президента. В письме не упоминается имя Трампа, но есть ссылка на "нашего президента", на момент написания сообщения должность занимал Трамп (август 2019 года). Об этом сообщают американские СМИ.

С пятницы Министерство юстиции США обнародовало более 300 000 страниц документов из расследований в отношении Эпштейна.

В файлах содержатся фотографии, судебные протоколы, документы ФБР и Министерства юстиции, электронные письма, вырезки из новостей и видеозаписи, связанные с преступной деятельностью Эпштейна и его смертью от самоубийства в 2019 году в федеральной тюрьме в ожидании суда по обвинению в торговле сексом.

Среди обнародованных ранее документов были изображения известных личностей, в том числе бывшего президента США Билла Клинтона, актера Кевина Спейси, певца Майкла Джексона, режиссера Вуди Аллена и других.

На недатированном отредактированном фото, опубликованном демократами из комитета по надзору Палаты представителей, изображены Джеффри Эпштейн и Вуди Аллен.

В новой партии документов электронные письма от августа 2001 года показывают переписку между Гислейн Максвелл и человеком под псевдонимом c английской буквой "А", который, судя по всему, связан с британской королевской семьей.

"Я нахожусь здесь, в летнем лагере королевской семьи Балморал", - сообщил этот человек в электронном письме Максвелл 16 августа 2001 года.

Балморал - шотландская летняя резиденция королевской семьи, частное поместье в Абердиншире, где семья традиционно проводит август.

Лицо, фигурирующее в письме, не идентифицируется как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. Однако Маунтбаттен-Виндзор был представлен Эпштейну в 1999 году Максвелл, тогдашней партнершей Эпштейна, которая выросла в Великобритании и была заметной частью его светской тусовки.

Еще в одной переписке с "А" в 2022 году Гислейн Максвелл обсуждает его поездку в Перу, в которой принимают участие "девушки". Эндрю Маунтбаттен-Виндзор посещал Перу в 2002 году.

В октябре король Карл III лишил Маунтбаттена-Виндзора королевских титулов и приказал ему покинуть Ройал-Лодж, резиденцию на территории Виндзорского замка.

Это решение последовало за многолетними спорами о связи Маунтбаттен-Виндзора с Эпштейном. Маунтбаттен-Виндзор не был обвинен в каких-либо преступлениях в связи с Эпштейном и неоднократно отрицал любые правонарушения.

В 2022 году тогдашний принц Эндрю выплатил компенсацию Вирджинии Джуффре, которая обвинила его в сексуальном насилии, когда ей было 17 лет. Сумма выплаты не разглашалась, но, по некоторым данным, она составила от 7,5 до 12 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя Маунтбаттен-Виндзор не признал свою вину, в совместном заявлении о заключении мирового соглашения он признал страдания Джуффре как жертвы секс-торговли. Маунтбаттен-Виндзор заявил, что не помнит, чтобы встречался с Джуффре, несмотря на фотографию, на которой он изображен с рукой на ее талии рядом с Максвелл.

Джуффре умерла от самоубийства в апреле в возрасте 41 года на своей ферме в Западной Австралии. Ее посмертные мемуары Nobody's Girl были опубликованы в октябре.