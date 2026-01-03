Замгоссекретаря США заявил, что Мадуро «предстанет перед правосудием»

Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед правосудием. Об этом он написал в X.

«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед правосудием за свои преступления», - указал он.

Между тем венесуэльский вице-президент Делси Родригес находится в безопасности после начала операции США против латиноамериканской страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Дополнительные подробности не приводятся.