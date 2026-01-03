 Трамп пообещал миллиардные инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Трамп пообещал миллиардные инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:00 - 03 / 01 / 2026
Вашингтонская администрация намерена продавать венесуэльскую нефть другим государствам и нарастить объемы этих поставок.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы будем продавать им нефть, возможно, в гораздо больших объемах. Поскольку они [венесуэльские производители] не могли добывать [нефть] в больших объемах из-за того, что у них была такая плохая инфраструктура", - сказал американский лидер, говоря о государствах, которые заинтересованы в закупках венесуэльской нефти.

"Так что мы будем продавать большие объемы нефти другим странам. Многие из них используют ее сейчас. Но, я бы сказал, их будет гораздо больше", - добавил он, имея в виду страны, которые покупают венесуэльскую нефть. По версии президента США, американские компании "потратят миллиарды долларов" на ремонт инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Венесуэле.

21:18

Американские компании намерены вложить миллиарды долларов в развитие нефтяной отрасли Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Наши очень большие, самые большие в мире американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны", - сказал президент США.

Он утверждал, что нефтяная отрасль Венесуэлы "уже долгое время пребывала в упадке" и "не добывала практически ничего в сравнении с тем, что она могла добывать".

