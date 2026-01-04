Аномальные морозы в Турции: столбики термометров опустились до минус 36

Сильные морозы, сохраняющиеся в ряде регионов Турции, оказывают негативное влияние на жителей востока Анатолии.

В ночь на 4 января столбики термометров в приграничной с Грузией провинции Ардахан опустились до аномально низких значений.

В самом городе Ардахан температура составила минус 24,8 градуса, тогда как в районе Гёле метеорологи зафиксировали минус 36, что стало самым низким показателем по стране.

Накануне в этом же районе Анатолии столбики термометров приблизились к отметке минус 40.

Сильные морозы сохраняются в последние дни во всей восточной Анатолии, что вынудило власти отдельных провинций прервать образовательный процесс и призвать население выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости.

Источник: АЗЕРТАДЖ