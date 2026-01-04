Нетаньяху: «На встрече с Трампом мы обсудили Иран»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале еженедельного заседания правительства еврейского государства заявил, что в ходе визита США в конце прошлого месяца обсуждал иранскую атомную программу с американским лидером Дональдом Трампом.

"Конечно, [с Трампом] мы обсуждали и Иран. Мы подтвердили нашу общую позицию, с одной стороны это нулевое обогащение урана [Ираном], с другой - необходимость вывоза 400 кг обогащенного материала из Ирана и установление жесткого, реального контроля над объектами [иранской атомной программы]", - заявил Нетаньяху.

Он отметил, что "эти дискуссии [с Трампом] проходили в самом начале драматических событий, которые сейчас разворачиваются в Иране". "Правительство Израиля, Государство Израиль и я лично солидарны с этим процессом, <...> весьма вероятно, что мы находимся в моменте, когда иранский народ берет свою судьбу в свои руки", - добавил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Источник: ТАСС