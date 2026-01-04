В Иране задержали членов диверсионной группировки, планировавшей нападения на гособъекты

Полиция Ирана в ходе оперативных мероприятий в провинции Казвин выявила и задержала членов диверсионной группировки, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.

Об этом сообщил глава полиции провинции Мохаммад Гасем Тархани.

"Сотрудники разведки полиции провинции в сотрудничестве с разведкой Корпуса стражей исламской революции в Казвине провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых выяснилось, что отдельные лица сформировали диверсионную группу, намеревавшуюся совершать акты насилия и нападения на некоторые военные и правительственные объекты", - приводит его слова агентство Tasnim.

Как отметил Тархани, все задержанные дали признательные показания. Кроме того, выяснилось, что они уже принимали участие в организации беспорядков в ходе протестов в Иране в 2022 году.

Источник: ТАСС