Мадуро с женой доставлены в Нью-Йорк и ждут суда - ВИДЕО

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой после пребывания в штаб-квартире Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке под конвоем были доставлены в федеральный следственный изолятор (MDC) в Бруклине.

Об этом сообщила вещательная корпорация ВВС.

В DEA они должны были пройти процедуру снятия персональных биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев и фотографий.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает о том, что в полиции Нью-Йорка ему подтвердили прибытие Мадуро в изолятор.

По данным телеканала, возле здания собралась толпа людей, многие из которых приветствовали прибытие Мадуро и держали в руках венесуэльские флаги. Вблизи здания было размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов.

