Starlink месяц будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу интернетом

Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно.

«Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно», - говорится в сообщении компании, опубликованном в X.

Starlink — это глобальная спутниковая система, созданная компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения населения Земли высокоскоростным интернетом.

Источник: ТАСС