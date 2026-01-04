Сотни человек в Нью-Йорке вышли на протест против действий США в Венесуэле - ВИДЕО

Несколько сотен демонстрантов собрались на главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер - в знак протеста против действий США в отношении Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Демонстранты пришли с венесуэльскими флагами и плакатами, на которых написано "Руки прочь от Венесуэлы!", "Прекратите бомбить Венесуэлу!", "США прочь из Карибского бассейна!".

"Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро - это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, - заявил один из участников протеста. - Это атака на народ Венесуэлы, суверенитет всей Латинской Америки".

В районе проведения мероприятия наблюдается усиленное присутствие полиции, вместе с тем правоохранители не перекрывают улицы и не вмешиваются в ход демонстрации. Обстановка на месте проведения акции спокойная.