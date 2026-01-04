Guardian: Иран и Дания могут стать следующими целями США

Иран и Дания могут стать следующими целями Соединённых Штатов после Венесуэлы, пишет The Guardian.

«То, что произошло в Венесуэле за одну ночь, вызовет немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп выразил готовность предпринять радикальные действия», — говорится в материале.

Издание пишет, что в последние дни Трамп заявлял о готовности США встать на защиту антиправительственных протестующих в Иране. Кроме того, в публикации отмечается, что американские чиновники «не устают угрожать захватом Гренландии любыми средствами».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне ударов США по Венесуэле задался вопросом, станет ли следующей целью американских властей Гренландия.