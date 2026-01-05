Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письменных ответах на вопросы Bloomberg затронул отношения с США, энергетическую политику Анкары и геополитические события.

Эрдоган отметил, что в ходе встречи с Трампом в Белом доме в сентябре он лично поднял вопрос F-35, и назвал несправедливым решение об исключении Турции из программы F-35 из-за закупки ею военной техники у России.

Эрдоган заявил: «С возвращением Трампа на пост президента появилась возможность перехода турецко-американских отношений на более разумную и позитивную основу. Поставка самолетов F-35, за которые Турция заплатила, и возвращение нашей страны в программу имеют важное значение не только для Турции и США как двух стратегических партнеров, но и для безопасности НАТО».

Оценивая этот вопрос как несправедливое действие в отношении Турции, Эрдоган заявил, что переговоры продолжаются: "Мы надеемся на справедливый итог, соответствующий как праву, так и стратегическому партнерству между двумя странами».

Источник: TRT Haber