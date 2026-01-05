 Президент Ильхам Алиев: В 2025 году с политической точки зрения был положен конец войне между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев: В 2025 году с политической точки зрения был положен конец войне между Азербайджаном и Арменией

First News Media21:22 - Сегодня
Прошлый год действительно может считаться историческим. Потому что именно в минувшем 2025 году с политической точки зрения был положен конец войне между Азербайджаном и Арменией, и мы уже несколько месяцев живем в условиях мира.

Об этом 5 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы учимся тому, что означает жить в условиях мира», - отметил глава государства, подчеркнув, что Азербайджан закрепил одержанную на поле боя блестящую Победу в политической плоскости и в офисе номер один в мире.

«Это, конечно же, станет одним из запоминающихся событий в истории нашей независимости, я бы сказал, одним из главных событий. С этой точки зрения, минувший год можно считать очень успешным и историческим для нашей страны, для нашего народа, и я уверен, что отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира», - добавил Президент Азербайджана.

