Президент: 2025 год можно считать историческим и в контексте азербайджано-американских отношений

2025 год можно считать историческим и в контексте азербайджано-американских отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января.

Отметив, что 907-я поправка, принятая в результате деятельности антиазербайджанских сил и армянского лобби в Америке, не позволяла наладить широкомасштабные отношения между США и Азербайджаном, глава государства подчеркнул, что этого ограничения уже нет: «Конечно, этому есть две основные причины: во-первых, официальное окончание войны между Арменией и Азербайджаном, во-вторых, нахождение у власти в Америке администрации Президента Трампа. Эта администрация очень прагматичная, очень профессиональная, ее члены во главе с Президентом прекрасно знают, каковы национальные интересы Америки».

Президент Ильхам Алиев сказал, что отмена Президентом Дональдом Трампом 907-й поправки на состоявшейся в Белом доме церемонии с участием главы нашего государства носит символический смысл.