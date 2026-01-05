Президент: Мы работаем над созданием совместных предприятий с Китаем, и работа в этой сфере уже началась

Подписание в течение года двух документов между Азербайджаном и Китаем – о стратегическом, а затем и всеобъемлющем стратегическом партнерстве придало большой импульс развитию двусторонних экономических связей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что рост товарооборота между нашими странами превысил 4 миллиарда долларов, глава государства отметил, что китайские компании начали активно инвестировать в Азербайджане в сферы возобновляемой энергии, транспорта и другие отрасли.

Заявив, что Азербайджан является приоритетным партнером Китая в этом регионе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в рамках достигнутых политических договоренностей началось военно-техническое сотрудничество. «Частично это сотрудничество было продемонстрировано на военном параде, но это только начало. Мы видим большой взаимный интерес. Кроме того, не ограничиваясь приобретением военной техники, мы работаем над созданием совместных предприятий, и работа в этом направлении уже началась», - сказал глава государства.