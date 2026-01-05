 Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество | 1news.az | Новости
Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество

Каракас остается приверженным мирному сосуществованию с соседями, стремится жить без внешних угроз и в атмосфере уважения и международного сотрудничества, заявила временный президент Венесуэлы Делси Родригес.

В открытом письме, размещенном на своей странице в Instagram в воскресенье, 4 января, политик призвала правительство США к сотрудничеству.

По словам Родригес, Каракас уделяет «первостепенное внимание развитию сбалансированных и уважительных международных отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой», а также другими странами региона.

«Мы приглашаем правительство США к сотрудничеству в рамках программы, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права, для укрепления прочного сосуществования в обществе», - написала Родригес.

Политик также обратилась напрямую к президенту США Дональду Трампу. Она указала, что два народа и регион «заслуживают мира и диалога, а не войны». По словам Родригес, именно это было посланием Николаса Мадуро, которого ранее в ходе военной операции захватили и вывезли из страны вместе с женой в Соединенные Штаты.

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что Делси Родригес заплатит «высокую цену», если не станет сотрудничать с американскими властями. «Вероятно, большую, чем Мадуро», - цитировало президента США издание The Atlantic.

До этого, на пресс-конференции, посвященной захвату Николаса Мадуро и его супруги, Трамп объявил, что временным управлением Венесуэлы займется его администрация. По данным Bloomberg, ключевую роль в этом должен взять на себя госсекретарь США Марко Рубио. Трамп заявил, что временное управление США в стране будет действовать до «надлежащего» перехода власти.

Родригес в свою очередь, была назначена временным президентом Венесуэлы по решению суда в стране ввиду форс-мажорных обстоятельств. Она подчеркнула, что легитимным президентом Венесуэлы остается Николас Мадуро. СМИ отмечают, что он от должности отстранен не был.

Госсекретарь США Марко Рубио позднее попытался сгладить заявления Трампа об «управлении» Венесуэлой, пишет агентство Associated Press. Он заявил, что речи о попытке контролировать внутренние процессы в стране не идет. По словам Рубио, США лишь продолжат поддерживать «нефтяной карантин», ранее введенный Трампом в отношении Венесуэлы, и уже это должно стать рычагом давления для продвижения политических изменений в стране.

«Именно на такой контроль указывает президент (Трамп. - Ред.), когда говорит об этом, - подчеркнул глава Госдепа в эфире программы «Face the Nation» на канале CBS. - Мы продолжим этот карантин, и мы ожидаем, что произойдут изменения не только в том, чтобы нефтяная промышленность стала управляться во благо народа, но и в том, чтобы они (власти Венесуэлы - Ред.) прекратили поставки наркотиков».

О «нефтяном карантине» как рычаге давления на Каракас президент США объявил в середине декабря. Вашингтон ожидает, что без доходов от экспорта нефти Каракас уже в течение нескольких недель ждет экономическая катастрофа.

Источник: DW

