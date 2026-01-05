The Times: Хаменеи планирует бежать в Москву, если беспорядки в Иране усилятся

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи планирует бежать в Москву, если беспорядки в Иране усилятся, сообщает The Times со ссылкой на отчет разведки.

Отмечается, что 86-летний Хаменеи планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — рассказал изданию источник в разведке.

Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что аятолла может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет», пишет издание.