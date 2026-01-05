Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро

Власти Венесуэлы создали специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его супруги, сообщил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес.

"Сегодня на заседании совета министров исполняющая обязанности президента создала... комиссию высокого уровня по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги", - сказал Няньес, его заявление транслировалось в Telegram.

Комиссию возглавит глава Нацассамблеи Хорхе Родригес.

Источник: РИА Новости