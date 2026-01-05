Сенатор подтвердил версию о предложении Мадуро уехать в Турцию

Американский сенатор Линдси Грэм заявил на борту самолета Дональда Трампа журналистам, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы сегодня быть в Турции, но он в Нью-Йорке (в тюрьме).

По его словам, венесуэльскому президенту лучше было бы принять предложение, ему некого винить, кроме себя: «Мы дали ему возможность уйти».

Накануне газета New York Times писала, что 23 декабря американские власти предложили Мадуро покинуть пост и уехать в Турцию, но он не согласился.

«Он решил бросить вызов Трампу и американским военным, и теперь его задница в тюрьме», — заявил сейчас сенатор Грэм.

Источник: ВВС