«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал сообщил, что проект завершится четвёртым сезоном.

Об этом он рассказал в подкасте Escape Hatch.

Премьера первого сезона приквела «Игры престолов» состоялась в августе 2022 года, второй вышел в 2024-м. Съёмки третьего сезона завершились в октябре 2025-го, и сейчас новые серии находятся на стадии постпродакшна. Премьера намечена на лето 2026 года.

Кондал отметил, что работа над сценарием финального сезона уже ведётся, и команда готова «выложиться на полную». Предположительно, четвёртый сезон выйдет в 2028 году.

Сюжет «Дома Дракона» разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов» и через столетие после объединения Семи Королевств. В центре истории гражданская война между двумя ветвями дома Таргариенов, получившая название «Танец Драконов».

Кроме того, 18 января 2026 года состоится премьера другого приквела, «Рыцарь Семи Королевств», основанного на одноимённой книге Джорджа Мартина.

Джамиля Суджадинова