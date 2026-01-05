Трамп пригрозил президенту Колумбии

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес президента Колумбии, обвинив его в причастности к производству и продаже кокаина.

По словам Трампа, эти действия приводят к гибели большого количества людей.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами.

Также американский лидер не исключил возможности проведения операции, подобной той, которую США провели в Венесуэле несколько дней назад.

"Колумбия также очень больна, ею руководит больной человек, который любит производить кокаин и продавать его США. И он не будет этим заниматься очень долго скажу вам", – заявил Трамп журналистам.

Возможность проведения операции в стране президент США считает целесообразной:

"Мне кажется это не плохим. Знаете почему? Потому что они убивают много людей", – подытожил Трамп.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес президента Колумбии Густаво Петро, заявив, что страна может стать "следующей" в кампании Белого дома по борьбе с наркоторговлей. По словам Трампа, его внимание привлекло то, что Колумбия, по его мнению, производит много наркотиков.

Трамп заявил, что колумбийскому лидеру "лучше одуматься", иначе он "будет следующим". Эти заявления стали резкой эскалацией риторики США на фоне возможного расширения операций против наркотрафика не только на Венесуэлу, но и на Мексику и Колумбию.

Напряжение между Трампом и Петро усилилось осенью 2025 года, когда США активизировали борьбу с наркоторговлей в регионе. В сентябре администрация Трампа лишила Колумбию статуса партнера в этой сфере, отозвала визу у президента страны и сократила помощь.

