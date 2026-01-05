Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф считает важным наладить диалог с протестующими в стране.

Как сообщает Mehr, председатель Меджлиса затронул этот вопрос в своем выступлении в парламенте 5 января.

В частности, Галибаф заявил, что диалог важен, все требования протестующих законны, и необходимо приложить все усилия для восстановления экономической стабильности.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что правительство серьезно настроено на решение проблем населения. Он выразил надежду, что запланированные меры удовлетворят законные требования протестующих. Вместе с тем Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что против тех, кто имеет прямые или косвенные связи с иностранными разведывательными службами и чья задача — превращать демонстрации в беспорядки, будут приняты эффективные меры для защиты общественной безопасности и общественного порядка. Он добавил, что «Иран на протяжении истории видел много наемников и предателей, и что враг снова будет побежден, несмотря на задействованные обширные разведывательные и информационные ресурсы».