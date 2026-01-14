Айхан Гаджизаде: Принятие документа по TRIPP - важный шаг к началу практических работ

Принятие рамочного документа по реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) наряду с демонстрацией приверженности американской стороны вашингтонским договоренностям от 8 августа является также важным шагом для начала практических работ в этой области.

Об этом заявил пресс-секретарь МД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя обнародование данного документа накануне в ходе визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в США.

«Принятие указанного документа не только еще раз демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа, но и является важным шагом для начала практических работ в этой области. Это также имеет значение с точки зрения выполнения Арменией взятых на себя обязательств», - сказал А.Гаджизаде.

Он добавил, что «обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой является одним из основных приоритетов нашей страны».

Дипломат подчеркнул, что маршрут TRIPP, наряду с этим, важен с точки зрения диверсификации торговли и транспортных связей в более широком регионе.