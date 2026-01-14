 СМИ: Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тысяч манатов от «Ağçiçəyim» | 1news.az | Новости
СМИ: Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тысяч манатов от «Ağçiçəyim»

First News Media11:58 - Сегодня
СМИ: Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тысяч манатов от «Ağçiçəyim»

Стали известны новые подробности увольнения экс-главы Исполнительной власти Насиминского района Баку Эльхана Ибрагимова, находившегося на посту всего около полутора месяцев.

Как сообщает Ajans.az, причиной его отставки стали требования крупных денежных сумм у представителей бизнеса. По данным издания, сразу после назначения на должность Ибрагимов потребовал 200 тысяч манатов от известной торговой сети «Ağçiçəyim».

Руководство компании обратилось с жалобой в соответствующие органы страны, после чего было принято решение об освобождении чиновника от должности.

Напомним, что Эльхан Ибрагимов был назначен главой Исполнительной власти Насиминского района столицы 12 ноября 2025 года, однако уже в следующем месяце был освобожден от должности из-за допущенных в работе нарушений.

О причинах увольнения высказался и Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью местным телеканалам:

«Недавно в один из районов Баку был назначен глава исполнительной власти. Причем тогда, в ноябре были назначены несколько глав исполнительной власти. Мои поручения, заявления о том, что нужно уделять внимание людям, не мешать предпринимателям, бороться с взяточничеством, коррупцией, слова о социальной справедливости были опубликованы в прессе. Но одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает».

Президент констатировал, что нарушения допускают и молодые кадры.

«То есть, здесь речь не идет о молодом или старшем поколении. Мы говорим о качествах людей, мы говорим о воспитании, которое они получают в семье, в школе и в обществе. Поэтому доверие оказывается, и те, кто его оправдывает, всегда получают поддержку. Я всегда был справедлив к кадрам. Но те, кто не оправдывает доверие, кто сбивается с пути, конечно же, либо привлекаются к уголовной ответственности – таких случаев достаточно, либо наказываются в административном порядке. Что я могу сказать? Буду продолжать, это не плавный процесс.

Проведение структурных реформ, конечно, важно. Но подготовка чистых, честных кадров – еще более важный вопрос, и мой опыт показывает, что он важнее структурных изменений», - сказал Ильхам Алиев.

По данным местных СМИ, увольнение стало неожиданностью и для самого Ибрагимова. В день отставки он находился на рабочем месте, проводил прием граждан и рассматривал обращения. Лишь после завершения приема ему сообщили о принятом решении, сообщал ранее “Yeni Sabah”.

Как писало издание Teleqraf, в период работы в Насиминском районе Ибрагимов допустил серьезные нарушения в сфере восстановительно-строительных работ, а также не смог выстроить нормальные рабочие отношения с коллективом Исполнительной власти. Сообщалось, что он в короткие сроки уволил ряд сотрудников, включая заместителя главы ИВ Рамиза Гулиева, который занимал эту должность около четырех лет. Эти кадровые решения вызвали недовольство внутри структуры и привели к общей напряженности.

В свою очередь, Unikal ранее сообщал более жесткую версию причин увольнения. По их информации, Эльхан Ибрагимов занимался незаконным сбором денежных средств с частных компаний, расположенных на территории Насиминского района. Речь идет о суммах в размере от 100 до 200 тысяч манатов с крупных предприятий. Отмечалось, что именно по этой причине был уволен и его помощник Джейхун Исмаилов, который, по данным СМИ, был связан с данным эпизодом.

