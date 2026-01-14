Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вероятности строительства нескольких мостов на отдельных участках границы с Турцией.

Об этом он сказал в ходе конференции "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване с участием послов США и ЕС, передают армянские СМИ.

В контексте разблокировки коммуникаций и открытия границ в регионе премьер заявил, что скорее всего, нужно будет построить мост у приграничного КПП "Маргара" в Армавирской области, еще один мост может быть построен у КПП "Ахурик" в Ширакской области. Необходимо также построить таможенные и приграничные терминалы на указанных участках, а также у Ерасха (граница с Нахчываном – ред.). Не исключил Пашинян и возможности реализации инфраструктурных проектов на участке Иджеван-Газах (северо-восточный участок границы с Азербайджаном – ред.).