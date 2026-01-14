Спустя два года шоу «Maska» возвращается на ITV - ВИДЕО

В скором времени на канале ITV стартует второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer».

«The Masked Singer» - шоу производства Южной Кореи, которое в короткий срок завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции, вскоре его увидят и зрители канала ITV – Азербайджан вошел в число стран, где данный проект вновь будет официально адаптирован.

Напомним, что у ITV уже есть опыт претворения в жизнь других международных лицензионных проектов (The Voice и т.д.) – канал приобрел лицензию на адаптацию в регионе этого музыкального шоу у компании-правообладателя Fremantle (Великобритания), с которой заключен договор.

Отметим, что азербайджанская лицензионная адаптация проекта «The Masked Singer» называется «Maska» - первый сезон проекта завершился на ITV в феврале 2024 года победой звезды международного конкурса «Евровидение 2014» певицы Диляры Кязимовой, скрывавшейся под маской Волка.

Точная дата старта эфира второго сезона шоу «Maska» пока не называется, но уже известно, что съемки проекта пройдут в конце января и начале февраля, о чем в социальной сети Facebook сообщил директор по кастингу ITV Айдын Мурадов.

Какие-либо другие детали проекта – его ведущий, маски и состав жюри пока не раскрываются.

Напомним, что в первом сезоне в состав жюри входили народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, а ведущим шоу являлся Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».