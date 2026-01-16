Казахстан планирует в 2026 году увеличить поставки нефти по БТД до 1,6 млн тонн

Объем поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) в 2026 году планируется до 1,6 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ).

По итогам 2025 года Казахстан поставил по данному маршруту 1,3 млн тонн нефти.

По данным Министерства энергетики Казахстана, в 2024 году по БТД было транспортировано порядка 1,4 млн тонн казахстанской нефти.