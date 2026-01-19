В связи с 20 Января на этих улицах будет ограничено движение транспорта

В связи c Днем всенародной скорби 20 января на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение транспорта, а маршруты изменены.

20 января с 08:00 утра и до окончания церемонии движение автомобилей будет полностью ограничено на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента.

Ограничения вводятся для обеспечения удобного, непрерывного и безопасного передвижения людей, почитающих память жертв трагедии 20 Января.

Движение транспорта в направлении проспекта Парламента - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, на перекрестках улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

«В этих направлениях рекомендуется максимально ограничить использование личного автотранспорта и отдавать предпочтение общественному транспорту», - отмечают в МВД.