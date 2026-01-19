 Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением по случаю годовщины трагедии 20 Января | 1news.az | Новости
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением по случаю годовщины трагедии 20 Января

First News Media14:50 - Сегодня
20 января — это не просто трагедия одной ночи. Эта дата — исторический этап, когда воля азербайджанского народа к свободе подверглась испытанию, а весь мир стал свидетелем его национального достоинства, гражданской позиции и решимости к независимости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на памятном мероприятии, посвященном 36-й годовщине трагедии 20 Января.

Она отметила, что в ночь с 19 на 20 января руководство ныне уже бывшего СССР осуществило беспощадную и беспрецедентную военную операцию против гражданского населения с целью подавления национально-освободительного духа азербайджанского народа и его стремления к созданию независимого государства.

«В ту кровавую ночь были убиты 150 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, сотни людей получили ранения различной степени тяжести, множество ни в чем не повинных граждан были незаконно арестованы. В ходе тех событий были массово нарушены такие основные права человека, как право на жизнь, право на безопасность, свобода выражения и свобода собраний, а также попраны основополагающие принципы международного права», — напомнила С.Алиева.

Омбудсмен подчеркнула, что события 20 Января в соответствии с международным правом должны быть признаны преступлением против человечности, а всех, кто отдал приказ и совершили это преступление, необходимо привлечь к ответственности.

182

