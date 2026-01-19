После критики видео на русском языке Минэнерго объяснило позицию по кампании «Söndür və Qazan» - ФОТО - ВИДЕО

Сравнительно недавно Министерство энергетики в рамках мероприятий по повышению осведомлённости в сфере энергоэффективности запустило кампанию «Söndür və Qazan» (Выключай и выигрывай).

Основная цель кампании - побудить граждан сокращать потребление энергии с помощью простых ежедневных шагов, таких как выключение неиспользуемого освещения, бытовых приборов и оборудования, а также сформировать привычки более разумного использования энергии в повседневной жизни.

Участником кампании может стать любой, для этого следует разместить в социальных сетях снятое на эту тему видео и сопроводить его хештегом #SöndürVəQazan, что и сделала в Instagram юрист и инфлюенсер (41,6 тыс. подписчиков) Кямаля Рагимова.

Видео К.Рагимовой также было опубликовано на официальной Instagram странице Министерства энергетики, на которой было отмечено, что «инфлюенсеры также уже присоединились к кампании по энергоэффективности #SöndürVəQazan».

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у части подписчиков @minenergygovaz – в комментариях под постом многие раскритиковали видео, обратив внимание на то, что ролик был записан на русском языке и размещён на официальной странице государственной структуры. Пользователи отметили, что контент, публикуемый на страницах госорганов, в первую очередь, должен выходить на государственном языке, подчеркивая, что подобные информационно-просветительские кампании направлены на широкую аудиторию внутри страны, поэтому языковой вопрос имеет важное значение.

Министерство энергетики ответило недовольным подписчикам в Instagram, где в комментарии отметило следующее: «Данное видео не было подготовлено Министерством энергетики и является одним из видеороликов, созданных гражданами в рамках кампании «Söndür və Qazan» и поддержанных на официальных страницах министерства в социальных сетях. Как видно из видео, в нём использованы субтитры на азербайджанском языке. Ранее на странице также публиковались видеоматериалы на английском языке, которые сопровождались субтитрами на азербайджанском. Следует учитывать, что Азербайджан является государством с мультикультурными ценностями, где не допускается дискриминация. Учитывая, что данная кампания ориентирована на население, распространение подобных видеороликов, особенно сопровождаемых субтитрами на азербайджанском языке, не ограничивается».