Азербайджанский народ с уважением чтит память шехидов 20 Января - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
Азербайджанский народ с уважением чтит память шехидов 20 Января - ФОТО

Прошло 36 лет со дня событий Кровавого января. Как и каждый год, в очередную годовщину трагедии наш народ с глубоким уважением чтит память шехидов 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с утра 20 января на Шехидляр хиябаны многолюдно, на могилы шехидов возлагаются гвоздики. 20 Января вошло в историю нашего народа не только как трагедия, но и как страница героизма. Не случайно на лицах десятков тысяч граждан, склоняющих головы перед могилами шехидов, наряду с печалью и скорбью, можно наблюдать испытываемые ими чувства гордости, достоинства и чести.

Среди посетителей Шехидляр хиябаны, расположенной на самой высокой точке Баку, можно увидеть людей из всех слоев общества – членов семей шехидов, их родственников и друзей, ветеранов Отечественной войны, военнослужащих, представителей государственных организаций, ветеранов, молодежь, школьников и даже детей. Это является проявлением глубокого уважения и почтения народа к светлой памяти героических сынов Родины.

В память о первых шехидах на пути к свободе не только в Баку, но и в регионах, а также за рубежом организуются массовые мемориальные мероприятия и церемонии, читаются молитвы за упокой души невинных жертв той кровавой ночи. Оказывается помощь семьям погибших во время трагедии 20 Января.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска совершили военную агрессию против Азербайджана. С целью разгона массовых акций протеста против депортации сотен тысяч наших соотечественников из Западного Азербайджана и безосновательных территориальных притязаний Армении на земли Карабаха, а также для подавления широко распространенного национально-освободительного движения силой, дислоцированный в Баку и регионах военный контингент совершил беспощадную резню мирного населения. В результате погибло 147 мирных жителей, более 700 были тяжело ранены.

На следующий день после трагических событий великий лидер Гейдар Алиев в постоянном представительстве Азербайджана в Москве резко осудил кровавое преступление, совершенное против нашего народа, потребовав наказания виновных. Первая политико-правовая оценка трагедии 20 Января на государственном уровне также была дана великим лидером Гейдаром Алиевым.

В период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева память о шехидах была увековечена. 20 Января было объявлено Днем всенародной скорби, усилена социальная защита семей шехидов и инвалидов.

Продолжая политику великого лидера, Президент Ильхам Алиев не жалеет внимания и заботы об инвалидах и семьях шехидов 20 Января. Были созданы центры здравоохранения для реабилитации инвалидов, предоставлены квартиры и автомобили инвалидам и семьям шехидов 20 Января. Увеличен размер президентской пенсии для семей шехидов 20 Января и инвалидов 20 Января.

X X X

Кровь невинных шехидов, пролитая в ночь Кровавой субботы, не была напрасной. Наш народ обрел независимость, наши земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, были освобождены благодаря героизму отважных солдат и офицеров. С исторической Победой, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, беспокойные души шехидов 20 Января обрели покой.

Ожидаемое продолжение Карабахской Победы наступило вскоре. В сентябре 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий был положен конец присутствию сепаратистов в Карабахе. Трехцветный флаг Азербайджана был поднят в Ханкенди, Ходжалы, Аскеране и других территориях, очищенных от террористов. Таким образом, территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены. В 2024 году, в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане был учрежден День государственного суверенитета, который отмечается 20 сентября.

В настоящее время на освобожденных от оккупации землях ведутся масштабные восстановительные и ремонтные работы. Успешно осуществляются меры по реализации Государственной программы Великого возвращения, жители возрожденного Карабаха и Восточного Зангезура возвращаются на свои исконные земли, вновь построенные села и города встречают своих родных жителей.

Незабываемая память о шехидах, проложивших путь к свободе и победам, пожертвовав своей жизнью, навсегда останется в наших сердцах.

