В Бакинском метро назвали причины задержек при проходе через турникеты

В Бакинском метрополитене заявили, что некорректное использование платежных систем NFC и QR может вызывать кратковременные задержки при проходе пассажиров через турникеты.

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, в отдельных случаях пассажиры активируют NFC-функции непосредственно у турникетов, что может замедлять процесс прохода.

По его словам, в целом серьезных проблем с пассажиропотоком не наблюдается, так как население уже привыкло к использованию цифровых платежных технологий:

"Однако метро является средой с высокой интенсивностью движения, поэтому важно использовать NFC и QR-системы правильно и своевременно".

В метрополитене подчеркнули, что информирование и повышение осведомленности пассажиров играют ключевую роль для бесперебойной работы системы оплаты проезда.