На каких улицах Баку фиксируются пробки? - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

4) "Украинском круге", в направлении станции метро "Ахмедли";

5) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

6) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

9) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

10) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы.