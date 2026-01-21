В Лянкяране в ходе полицейской операции изъята крупная партия наркотиков - ФОТО

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Лянкяранского городского районного отдела полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны ранее судимые 46-летний Ильяс Исмаилов и 41-летний Вели Абдулов.

У них было изъято в общей сложности более 18 килограммов марихуаны, героина, опия и метамфетамина, а также 427 таблеток с психотропным составом и 5 электронных весов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что задержанные приобрели наркотические средства с целью доставки по адресам, которые им указывали граждане Ирана, личности которых в настоящее время устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста - следственные мероприятия продолжаются.