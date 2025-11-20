 Мировая спортивная элита соберется в Азербайджане: открыта регистрация на SportAccord Convention 2026 | 1news.az | Новости
Мировая спортивная элита соберется в Азербайджане: открыта регистрация на SportAccord Convention 2026

First News Media17:53 - 20 / 11 / 2025
Азербайджан с гордостью подтверждает открытие регистрации для делегаций на SportAccord Convention 2026, который пройдёт в Баку с 24 по 28 мая 2026 года.

Официально об этом объявил SportAccord — организация, объединяющая более 120 международных федераций.

SportAccord Convention 2026 — крупнейшее глобальное спортивное событие, призванное стимулировать позитивные изменения в мировой спортивной индустрии и укреплять международное сотрудничество. Ежегодно Конвенция собирает представителей международных спортивных федераций, организаторов крупных событий, городов и регионов, партнёров, обладателей коммерческих прав и ключевых стейкхолдеров отрасли. Программа включает высокоуровневые встречи, масштабную выставку и специализированные конференции, а сама Конвенция проходит при полной поддержке Международного олимпийского комитета.

Проведение SportAccord Convention 2026 вновь подтверждает статус Азербайджана как ведущего международного спортивного центра. Азербайджан имеет богатый опыт проведения престижных международных соревнований. Первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, финал Лиги Европы УЕФА 2019 года, UFC Fight Night, Гран-при Азербайджана «Формулы-1», а также многочисленные Чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта являются яркими примерами этого.

В Баку соберутся руководители международных федераций, представители Международного олимпийского комитета (МОК) и ведущие эксперты отрасли. Для местных и региональных делегатов Конвенция станет уникальной платформой для установления новых контактов, обмена знаниями и развития стратегических партнёрств с наиболее влиятельными спортивными структурами мира. Участников также ждёт знакомство с современным обликом Баку, его богатым культурным наследием и традиционным азербайджанским гостеприимством.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов высказал своё мнение в связи с проведением в очередного авторитетного международного мероприятия в нашей стране:

«SportAccord Convention 2026 в Баку — это свидетельство успеха национальной спортивной политики, реализуемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Его превосходительства господина Ильхама Алиева. Страна готовится принять ведущих представителей мирового спорта и создать условия для эффективного диалога и сотрудничества. Верим, что это мероприятие внесет важный вклад в развитие спорта».

SportAccord подтверждает, что регистрация делегатов официально открыта на официальной платформе организации. Всем участникам рекомендуется проходить регистрацию заранее, чтобы гарантировать себе участие в одном из ключевых событий международного спортивного календаря.

Организации, которые заинтересованы в представлении своих услуг, опыта в проведении мероприятий или технологических решений, могут получить подробную информацию о партнёрских и выставочных возможностях, обратившись по адресу: [email protected]

• Ссылка для регистрации: https://www.sportaccord.sport/2026-conv/

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15
